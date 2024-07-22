تحدث المفكر السياسي عبدالمنعم سعيد عضو مجلس الشيوخ، كواليس المشهد الانتخابي في الولايات المتحدة، بعد انسحاب الرئيس جو بايدن من السباق.

وقال خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج «على مسئوليتي» على قناة «صدى البلد»، مساء الإثين، إن رغبة بايدن حُسمت لصالح نائبته كمالا هاريس في الترشح لرئاسة أمريكا المقبلة.

وأضاف: «بايدن قدم إيجابيات كثيرة خلال فترة رئاسته لأمريكا، ولا أعتقد أننا سنشهد مفاجآت خلال الفترة القادمة، وهاريس ستكون المرشحة لدخول السباق الانتخابي لأمريكا عن الحزب الديمقراطي».

وتابع: «التاريخ شاهد على توترات قديمة بين كل من الحزب الجمهوري والديمقراطي، وسنرى ذلك مجددًا في الانتخابات المقبلة بين ترامب وهاريس حال ترشحها».

واستكمل: «إذا تمت مناظرة بين كمالا هاريس ودونالد ترامب؛ هاريس هتمسح بترامب البلاط، والدليل على ذلك هو فوز هيلاري كلينتون في 3 مناظرات سابقة لها أمام دونالد ترامب».

وأوضح أن هاريس التقت بزعماء العالم ولديها انضباط ومهارات أساسية أكثر من جو بايدن الذي يعاني من الأمراض.

وحول موقف هاريس وترامب تجاه الحرب على غزة، قال سعيد: «هاريس لا تريد حربا في الشرق الأوسط، وترغب في إنهاء حالة الحرب القائمة في غزة، على عكس ترامب الذي يقدم الدعم الكامل لإسرائيل من أجل إنهاء الحرب لصالحها بأي ثمن، ومجيئه لن يكون في صالح القضية الفلسطينية».

واختتم قائلًا: «الانتخابات الأمريكية ستكون معركة وسيتعلم منها الأمريكان والعالم كله، وستكون مطحنة كبرى بين المرشحين المحتملين عن الحزب الجمهوري ونظيره الديمقراطي».