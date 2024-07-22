الغرف التجارية: لا علاقة للمخابز السودانية بوزارة التموين

قال خالد فكري سكرتير شعبة المخابز بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن المخابز السودانية لا بوزارة التموين والتجارة الداخلية.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «حضرة المواطن» الذي يُقدمه الإعلامي سيد علي، عبر شاشة «الحدث اليوم»، مساء الإثنين، أن المخابز التي تتبع الوزارة وتشرف عليها هي المخابز المُدعَّمة وكذلك السياحية والإفرنجية.

وأوضح أن المخابز السودانية تتبع الأجهزة المحلية في المحافظات (الأحياء)، لكنها لا تتبع الوزارة.

وأشار إلى أن كل شخص يمكنه فتح مخبز، سواء كان سودانيا أو غير ذلك، لكن الأمر لا علاقة له بالتموين.