الإسماعيلي يسقط في فخ التعادل أمام الجونة بالدوري

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خيم التعادل الإيجابي على مباراة الإسماعيلي والجونة، بهدف لكل فريق، في اللقاء الذي جمع الفريقين على ستاد الإسماعيلية، ضمن منافسات الجولة الـ31 من الدوري الممتاز.

تقدم الإسماعيلي بهدف عن طريق محمد دسوقي في الدقيقة 29 من ركلة جزاء.

وشهدت المباراة إلغاء حكم اللقاء هدفا سجله عبد الرحمن مجدي لصالح الدراويش بداعي التسلل.

ونجح أشرف مجدي في إدراك التعادل لصالح الجونة في الدقيقة 84 عندما استغل ارتباك بين خط دفاع الإسماعيلي وحارس مرماه ليضع الكرة في المرمى الخالي.

وتعرض عبد الجواد محمد، لاعب الجونة، للطرد بعدما أعاق لاعب الإسماعيلي ومنع فرصة هدف محقق.

حاول لاعبو الإسماعيلي استغلال النقص العددي وتسجيل هدف قاتل لاقتناص نقاط المباراة الثلاث، لكن محاولاته لم تكلل بالنجاح لتنتهي المباراة بالتعادل 1-1.

بهذه النتيجة ارتفع رصيد الإسماعيلي للنقطة 32 في المركز الـ14، بينما ارتفع رصيد الجونة للنقطة 33 في المركز الـ13.