ارتفاع ضحايا قصف إسرائيلي شرق خان يونس إلى 45 شهيدا

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أفاد تليفزيون فلسطين، اليوم الاثنين، باستشهاد 45 فلسطينيا نتيجة تواصل قصف الاحتلال على مناطق متفرقة شرق مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة.

وقال مجمع ناصر الطبي بمدينة خان يونس، إنه استقبل مئات الشهداء والمصابين خلال 3 ساعات، جراء هجمات الاحتلال على شرق المدينة، بحسب وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية "وفا".

وأضاف: "نفقد أرواح المرضى والمصابين بسبب نقص الإمكانات، لا نملك أدنى المقومات والمستلزمات لإسعاف الجرحى".

كما ناشد المجمع الطبي التبرع "عاجلا" بالدم لصالح الجرحى والمرضى داخل المجمع، في ظل نقص حاد وكبير في وحدات الدم.

وحذر من أن النقص في الدماء "يشكل تهديدا خطيرا لحياة المرضى والمصابين، في ظل المجازر المستمرة التي تنفذها قوات الاحتلال بحق الأبرياء والمدنيين".

ووسط القطاع، أفاد مصدر طبي بمستشفى "العودة" لوكالة "الأناضول" للانباء باستشهاد مواطنين اثنين وإصابة ثالث في استهداف طائرة الاحتلال تجمعا لمواطنين بشارع صلاح الدين شمال شرق مخيم النصيرات.

وفي وقت سابق من اليوم، أفادت شبكة "الجزيرة" الإخبارية باستشهاد وإصابة فلسطينيين إثر قصف إسرائيلي على منطقة دوار العلم في بلدة بني سهيلا شرقي خان يونس جنوبي قطاع غزة، حيث يحاول الفلسطينيون النزوح تحت نيران الاحتلال.