الحركة الطلابية في بنجلاديش تعلق المظاهرات ليومين بعد ارتفاع حصيلة القتلى

قررت حركة طالبية تقود المظاهرات في بنجلاديش، اليوم الإثنين، تعليق الاحتجاجات لمدة 48 ساعة إذ أكد قائدها بأنها لا تسعى إلى الإصلاح "على حساب هذا الكم الكبير من الدماء".

وتحولت المظاهرات التي بدأت احتجاجا على نظام الحصص في توزيع الوظائف الحكومية باعتباره مسيسا، إلى اضطرابات هي بين الأسوأ في عهد رئيسة الوزراء الشيخة حسينة، وفقا لوكالة الصحافة الفرنسية.

وقُتل 163 شخصا على الأقل في المواجهات بينهم عدد من عناصر الشرطة، وفق تعداد أجرته الوكالة الفرنسية للضحايا الذين أفادت عنهم الشرطة والمستشفيات.

وتم فرض حظر للتجول فيما يسير جيش بنجلاديش دوريات في مدن الدولة الواقعة في جنوب آسيا في ظل انقطاع تام للإنترنت على مستوى البلاد منذ الخميس، ما أثّر على وصول المعلومات إلى العالم الخارجي.

وكانت شوارع العاصمة دكا هادئة إلى حد كبير الإثنين فيما قال قائد الجيش إن الوضع بات "تحت السيطرة" بعد نشر قوات لوقف الصدامات المستمرة منذ عدة أيام.

في المقابل، قال زعيم حركة "طلاب ضد التمييز" التي تنظّم الاحتجاجات ناهد إسلام من المستشفى "سنعلق الاحتجاجات لمدة 48 ساعة.. نطالب خلال هذه الفترة الحكومة برفع حظر التجول وإعادة خدمة الإنترنت ووقف استهداف الطلبة المحتجين".

ونُقل إسلام إلى المستشفى بعدما تعرض ليل الأحد للضرب على يد أشخاص لم تُكشف هوياتهم قال إنهم عناصر شرطة بلباس مدني