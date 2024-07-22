وي تطلق حملتها الإعلانية الجديدة «أجمد من أي حد» وتمنح عملائها عروضا مميزة لجميع الفئات

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معلمين.. دويتو غنائي يجمع بين تامر حسني وبهاء سلطان

أطلقت المصرية للاتصالات "وي" حملتها الإعلانية الجديدة لصيف 2024 بعنوان "أجمد من أي حد"، والتي تقدم لعملائها مجموعة من العروض القوية التي تلبي احتياجاتهم المتطورة وتضمن لهم صيفاً مميزاً عبر مجموعة من العروض الرائعة التي تتيح لهم التواصل مع الأقارب والأصدقاء طوال الصيف.

ونشرت الشركة عبر صفحاتها الرسمية الإعلان الترويجي الذي يشارك فيه النجمان تامر حسني وبهاء سلطان في دويتو مميز بعنوان "معلمين"، بمشاركة النجمتين كارولين عزمي ودارين حداد.

تقدم المصرية للاتصالات من خلال حملتها الإعلانية، التي اختارت لها شعار "أجمد من أي حد"، جوائز كبرى وعروضاً متميزة هي الأقوى في صيف 2024.

وسيحصل جميع عملاء الدفع المسبق والفاتورة على فرصة الفوز بـ50 سبيكة ذهبية، على أن يفوز اثنان من عملاء الشركة بجائزتين كبيرتين، كل منهما سبيكة ذهبية تزن نصف كيلو.

سيتم إجراء سحب أسبوعي على السبائك الذهبية، وسيتم الإعلان عن الفائزين بالجوائز الكبرى في نهاية موسم الصيف.

تشمل العروض أيضاً حصول عملاء الدفع المسبق على 100 ضعف الشحنة، مع فرصة للفوز بالسبائك الذهبية، بالإضافة إلى ضعف باقة الإنترنت لجميع عملاء WE Gold.

كما سيحصل جميع عملاء باقات Control وNitro الحاليين على زيادة قدرها 50% في قيمة الباقة، بينما سيحصل العملاء الجدد على ضعف الباقة.

وتقدم "وي" لعملاء الإنترنت الأرضي الحاليين 200 جيجابايت مجاناً عند التحويل إلى باقات أعلى، وتمنح الشركة عملاء المحفظة الإلكترونية WE Pay فرصة للفوز بجوائز مالية قدرها 2 مليون جنيه عند إجراء معاملات مالية خلال "ساعة الحظ".

وقال محمد أبوطالب، نائب الرئيس التنفيذي للشؤون التجارية بالمصرية للاتصالات، إن الشركة تحرص دائماً على التواجد بالقرب من عملائها وتقديم أفضل مستوى من خدمات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات التي تضمن لهم تجربة استثنائية خلال شهور الصيف.

وأضاف أن المصرية للاتصالات تمكنت من كسب ثقة المزيد من العملاء من خلال تقديم خدمات متميزة ومتطورة تواكب الثورة التكنولوجية المتسارعة.