قبل مشاهدته في السينما تعرف على أبرز المعلومات عن فيلم Twisters

يعرض حاليا في السينمات المصرية فيلم Twisters، الذي ينتمي لنوعية أفلام الإثارة والتشويق، وتدور أحداثه في إطار من التشويق والإثارة، حيث يتبع العمل قصة زوجين يكرسان وقتهما لتتبع التغيرات المناخية، حيث يخاطر الثنائي بحياتهما في سبيل اختبار نظام تجريبي خاص بالطقس لتحقيق إمكانية التنبؤ بالأعاصير قبل وقوعها.

أخرج فيلم Twisters لي إيزاك تشونج وهو من تأليف مارك آل.سميث ومايكل كرايتون، وبطولة جلين بول، وديزي إدجار جونز، وأنتوني راموس وستيفن أويونج، وقد حصد حتى الآن علامات مرتفعة على منصات تقييم الأفلام العالمية، 10/7.1 على منصة IMDB، و78% على منصة Rotten Tomatoes.

هل الفيلم جزء ثاني من Twister؟

قال مخرج الفيلم "لي إيزاك تشونج" في تصريحات إعلامية أثناء افتتاح الفيلم: "نشأت في الغرب الأوسط من الولايات المتحدة، وهذا طور خوفًا طبيعياً من الأعاصير وتكريمًا لفيلم تويستر للمخرج جان دي بونت عام 1996، قررت صناعة هذا الفيلم، لقد شاهدت الفيلم في السينما مع عائلتي عندما كنت مراهقًا وأتذكر أنني لم أكن أعلم أنه يمكننا مطاردة هذه الأشياء، كان ذلك بالنسبة لي مذهلاً للغاية".



ووفقاً لما أوضحه المخرج، "Twisters" هو تكملة مستقلة للفيلم الذي تم إنتاجه عام 1996 ولا يضم الشخصيات الأصلية ولكنه يحمل إرث جهودهم في مطاردة العواصف.

وستيفن سبيلبرج، أحد عشاق الفيلم الأصلي الشهير والمنتج التنفيذي لفيلم "Twister" الأصلي، منخرط بشدة في الجزء الثاني ويدعمه، مما يوفر تأييدًا كبيرًا لاتجاه تشونج.

Twisters يخالف التوقعات ويحقق إيرادات كبيرة؟

استطاع الفيلم تحقيق أكبر إيرادات ضمن أحد أكبر خمسة أفلام محلية لعام 2024، وقد تجاوز الفيلم التوقعات في يوم الافتتاح بإيرادات بلغت 32.2 مليون دولار، وفقاً لـ مجلة variety.

وتبلغ إيرادات فيلم الإثارة في عطلة نهاية الأسبوع الافتتاحية 74 مليون دولار، وهو ما يزيد كثيرا عن التقديرات التي تراوحت بين 50 مليون دولار و55 مليون دولار، وهذا يضع الفيلم في منافسة مع فيلم Despicable Me 4 الذي حقق 75 مليون دولار، من إنتاج شركة يونيفرسال، أما أفضل ثلاثة أفلام افتتحت في أمريكا الشمالية هذا العام فهي: Inside Out 2 وقد حقق 154 مليون دولار، وDune: Part Two والذي حقق 82 مليون دولار، وGodzilla x Kong: The New Empire وقد حقق 80 مليون دولار.

أنتجت شركة Amblin فيلم "Twisters"، وهو من توزيع Warner Bros دوليًا، وكان فيلم "Twister" الأصلي، بطولة بيل باكستون وهيلين هانت، علامة بارزة، وقد حقق نجاحًا كبيرًا في شباك التذاكر في وقته، وأصبح ثاني أعلى فيلم من حيث الإيرادات لعام 1996 واستمر كفيلم مفضل على التلفزيون، ويأمل تشونج في الوصول لنفس النجاح، لتبرير ميزانيته التي بلغت 155 مليون دولار.

يتمنى الموزعون أن يصمد الفيلم، ويحذرون من المبالغة في تقدير حجم مبيعاته، لأن في انتظاره منافسة شرسة، في نهاية الشهر، حيث شركة ديزني سوف تدخل إلى السوق السينمائي بفيلم ديدبول وولفرين، وفقاً لمجلة Variety.