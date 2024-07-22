ماليزيا تعتزم إعادة طلابها من بنجلاديش في ظل الاحتجاجات

قال رئيس وزراء ماليزيا أنور إبراهيم، إن كوالالمبور تعتزم إجلاء جميع الطلاب من بنجلاديش في ظل "الاحتجاجات المقلقة" هناك.

وذكرت صحيفة "ذا ستار" الماليزية، أن أنور قال إن سلامة الطلاب الماليزيين أولوية قصوى للحكومة في كوالالمبور عقب أحدث تطورات الاحتجاجات الطلابية في بنجلاديش.

وقال أنور للصحفيين على هامش مؤتمر الضرائب الوطني المنعقد في كوالالمبور اليوم الاثنين: "في الأيام الأولى، بدا أن الوضع تحت السيطرة، ولكن حاليا، بناء على المعلومات الواردة من سفارتنا، يبدو أنه من الملائم إعادة الطلاب".

وكان جيش بنجلاديش أعلن أمس الأول السبت أن الحكومة فرضت حظرا للتجوال بمختلف أنحاء البلاد ونشرت قوات من الجيش، في أعقاب اشتباكات بين متظاهرين والشرطة، خلال احتجاجات طلابية.

وكان أكثر من 100 شخص لقوا حتفهم، منذ اندلاع العنف يوم الثلاثاء الماضي.

وكانت الاحتجاجات تصاعدت الأسبوع الماضي بعدما قررت المحكمة الشهر الماضي إعادة العمل بسياسة حصص الوظائف، التي تخصص ما يصل إلى 30% من الوظائف لأفراد أسر المحاربين القدامي الذي حاربوا في حرب استقلال بنجلاديش عام 1971.

وأغلقت الحكومة جميع الجامعات العامة والخاصة أمس الأول السبت.

وقالت وزارة الخارجية الماليزية أمس الأحد إنه تم نقل الطلاب الماليزيين المتضررين من الوضع في بنجلاديش إلى مبنى المفوضية العليا من أجل سلامتهم.