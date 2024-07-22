عرض "حزب الله" اللبناني مشاهد من عمليات نفذها في وقت سابق، استهدف فيها مستوطنات أبيريم، ومنوت، ونيفيه زيف، ومربض خربة ماعر التابع للجيش الإسرائيلي شمال إسرائيل.



ونشر الإعلام الحربي في "حزب الله" مقطع فيديو يظهر "مشاهد من عملية استهداف المقاومة الإسلامية مستوطنات أبيريم، ومنوت، ونيفيه زيف، ومربض خربة ماعر التابع لجيش العدو الإسرائيلي شمال فلسطين المحتلة"، حيث أبانت اللقطات لحظة إطلاق عشرات الصواريخ وتحليقها في السماء متجهة نحو أهدافها.

وجاء في بيانين سابقين لـ"حزب الله" حول هذه العمليات أنه "دعما لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادا لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌‌‌‏والشريفة":

- "ردا على ‌‏اعتداءات العدو الإسرائيلي التي طالت المدنيين بالأمس (يوم الخميس)، في بلدات صفد البطيخ ومجدل سلم وشقرا، ‌‏قصف مجاهدو ‏المقاومة الإسلامية يوم الجمعة 19 يوليو 2024، ولأول مرة، ثلاث مستعمرات جديدة ‏وهي: أبيريم، ونيفيه زيف ومنوت ‏بعشرات صواريخ الكاتيوشا".‏

- "تعاهد المقاومة شعبها أنها عند أي اعتداء على المدنيين سيكون الرد على مستعمرات أخرى جديدة". ‌‏

- "استهدف ‏مجاهدو ‏المقاومة الإسلامية عند الساعة 12:13‌‌‏ من‎ ‎ظهر يوم الجمعة 19 يوليو 2024، ‏مرابض مدفعية العدو في خربة ماعر وانتشارا لجنوده في محيطها بعشرات صواريخ ‏الكاتيوشا و"الفلق" وحققوا إصابات مباشرة". ‏

ويستمر "حزب الله" في تنفيذ عملياته ضد إسرائيل، منذ إطلاق حركة "حماس" عملية طوفان الأقصى" في السابع من أكتوبر وما تبعها من حرب مدمرة على قطاع غزة، وسط جهود دولية وأممية لاحتواء الصراع خوفا من توسعه لحرب شاملة.

ويؤكد "الحزب" على لسان قادته، أنه ينفذ هذه العمليات العسكرية "دعما لغزة"، ولخلق "جبهة مساندة" ضد الجيش الإسرائيلي، مشددا على أن توقف عملياته "رهن بتوقف العدوان على القطاع".