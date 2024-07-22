 هاريس تحصل على تأييد 531 مندوبا ديمقراطيا - بوابة الشروق
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هاريس تحصل على تأييد 531 مندوبا ديمقراطيا


نشر في: الإثنين 22 يوليه 2024 - 12:55 م | آخر تحديث: الإثنين 22 يوليه 2024 - 12:55 م

ذكرت صحيفة "ذا هيل" الأمريكية أن كامالا هاريس نائبة الرئيس الأمريكي جو بايدن حصلت على تأييد نحو 531 مندوبا ديمقراطيا للترشح إلى السباق الرئاسي بعد انسحاب الرئيس.

وأوضحت أن جميع المندوبين من ولايات تينيسي وفلوريدا ونيو هامبشاير ولويزيانا وكارولينا الشمالية وكارولينا الجنوبية أكدوا دعمهم لهاريس.

يذكر أن هاريس تحتاج إلى دعم ما لا يقل عن 1986 من نحو 4000 مندوب ديمقراطي لتأمين ترشيح الحزب.

وتشهد الانتخابات الأمريكية نوعين من المندوبين الانتخابيين، هما مندوبو كل حزب ممن يختارون مرشحه لتمثيله في الانتخابات التمهيدية، ومندوبون يختارون رئيس الجمهورية من بين مرشحي الأحزاب المختلفة، بحسب موقع "الجزيرة.نت" الإخباري.

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