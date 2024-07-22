 وزيرا خارجية قطر وبريطانيا يبحثان جهود الوساطة لإنهاء الحرب على غزة - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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وزيرا خارجية قطر وبريطانيا يبحثان جهود الوساطة لإنهاء الحرب على غزة

الدوحة (د ب أ)
نشر في: الإثنين 22 يوليه 2024 - 2:41 م | آخر تحديث: الإثنين 22 يوليه 2024 - 2:41 م

بحث رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني، اليوم الاثنين، مع وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي، جهود الوساطة المشتركة لإنهاء الحرب على قطاع غزة.

ووفق وكالة الأنباء القطرية (قنا)، جاء ذلك في اتصال هاتفي تلقاه رئيس مجلس الوزراء القطري، اليوم، من وزير الخارجية البريطاني.

وطبقا للوكالة، جرى خلال الاتصال استعراض علاقات التعاون بين البلدين وسبل دعمها وتطويرها، ومناقشة آخر تطورات الأوضاع في قطاع غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة، ومستجدات جهود الوساطة المشتركة لإنهاء الحرب على القطاع، بالإضافة إلى عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.


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