أكد عفت نصار، أن نادي الزمالك لعب أمام الداخلية بلا روح مطلقًا، في ظل فقدان الأمل في المنافسة على لقب الدوري، مشيرًا إلى أن هناك حالة عدم تركيز واضحة، والفريق يظهر بمستوى متواضع للغاية في ظل فقدان الدوافع.

وقال عبر برنامج بوكس تو بوكس : "الزمالك يلعب المباريات بلا هدف، وجوزيه جوميز مدرب الفريق الأبيض ليس له تكتيك واضح، ولا يوجد طريقة لعب ثابتة، واداء اللاعبين بلا أي جمل تكتيكية واضحة، واللاعبين بلا مهام واضحة".

وأضاف: "أداء مصطفى شلبي لم يكن جيدًا مع الزمالك أمام الداخلية، ورغم أن المنافس هبط بنسبة 99% اليوم، لم يقدم الفريق الأبيض مستوى جيد، والمفترض أن يتم تجربة عناصر شابة تقدم الاضافة، ولا اعتقد أن أوباما سيجدد عقده مع الزمالك".

وأكمل: "جوميز مدرب لا يصلح لتدريب الزمالك، وكل الفرق التي قادها يتم إقالته، منذ اليوم حذرت من التعاقد معه، والزمالك لم يقدم مستويات قوية في بطولة الكونفدرالية رغم جلب عدة أسماء في شهر يناير الماضي، ولم يكن لديه قناعة ببعض اللاعبين في صفوف الفريق من الصفقات الجديدة ومجلس الادارة اجتمع معه وطالبه بالدفع بهم في المباريات".

وزاد: "فنيات جوميز غير جيدة، ولديه نواقص شديدة، ولا يجوز لنادي الزمالك أن يقوده مدرب به كل هذه النواقص، ولا يمتلك فكر فني كبير، حتى مباراة الأهلي التي فاز بها اجرى عدة تغييرات اعادت السيطرة للمنافس وكاد ان يخسرها لولا الهدف الذي سجله الجزيري".

وأردف: "بيراميدز لو فاز الأهلي سيكون من الصعب التفريط في أي نقطة أمام الزمالك وسيزيد طموحه بشكل كبير، وبيراميدز والمصري وزد وسيراميكا من الفرق الجيدة في الدوري، وفوز الاهلي يمنحه افضلية كبيرة، والتعادل سيجعله يلعب تحت ضغط، والأهلي دائما قادر على المكسب ولديه لاعبين كثيرين جاهزين".

واستطرد: "الأهلي يمتلك افضلية بالقدرة على المكسب حتى لو لم يكن في أفضل حالاته، والأهلي فريق مكتمل بينما بيراميدز يغيب عنه إبراهيم عادل احسن لاعب في مصر حاليا واتمنى احترافه خارجيا، ولكن فرصة الأهلي كبيرة في تحقيق الانتصار".

وأوضح: "المناوشات التي تحدث بين الأندية في ظل عدم وجود لوائح منظمة للأمور بين الأندية".

وأتم: "مباراة الأهلي وبيراميدز صعب على الفريقين، والأهلى حظوظه أقوى والمباريات قد تنتهي بفارق هدف لصالح أيًا من الناديين، ولكن الفريق الأحمر اقرب لتحقيق الانتصار".