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ضرب زلزال بقوة 7ر4 درجات على مقياس ريختر، اليوم الاثنين، ولاية "جناق قلعة" غربي تركيا.

وأوضحت إدارة الكوارث والطوارئ التركية "آفاد" في بيان لها، أن الهزة الأرضية وقعت في قضاء "أزينه" بولاية "جناق قلعة" غربي تركيا، على عمق 23ر10 كيلومتر، وفقا لوكالة أنباء الأناضول التركية.

وأشارت "آفاد" إلى أنه لم يتم الإبلاغ عن وقوع خسائر بشرية ومادية حتى الآن.

يذكر أن زلزالين بقوة 7ر7 درجة و6ر7 درجة على مقياسي ريختر ضربا جنوب شرق تركيا وشمال سوريا في السادس من شباط/فبراير العام الماضي ، وتلتهما آلاف الهزات الأرضية.

وفي المجمل، لقي أكثر من 57 ألف شخص حتفهم في البلدين وأصبح أكثر من مليوني شخص بلا مأوى في تركيا وحدها.