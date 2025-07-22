 محافظ الشرقية: 300 مليون جنيه لتنفيذ محطة معالجة الصرف الصحي في منشأة ابو عمر - بوابة الشروق
الثلاثاء 22 يوليه 2025 1:04 م القاهرة
أعداد جريدة الشروق
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محافظ الشرقية: 300 مليون جنيه لتنفيذ محطة معالجة الصرف الصحي في منشأة ابو عمر

فاطمة الديب
نشر في: الثلاثاء 22 يوليه 2025 - 12:44 م | آخر تحديث: الثلاثاء 22 يوليه 2025 - 12:44 م

أعلن المهندس حازم الأشموني، محافظ الشرقية، رصد 300 مليون جنيه؛ لتنفيذ أعمال إنشاء محطة معالجة الصرف الصحي في منشأة ابو عمر، مشيرا إلى أن نسبة التنفيذ وصلت حتى الآن إلى 90%.

من جانبه، أجرى المهندس عاطف صالح، رئيس مدينة منشأة أبو عمر، جولة تفقدية لمتابعة انتظام سير العمل بمشروع إنشاء محطة معالجة الصرف الصحي في المدينة، والذي ينفذ تحت إشراف الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي.

أوضح رئيس المدينة، انتظام سير العمل بالمشروع، حيث بلغت نسبة التنفيذ للأعمال الجارية 90%، وذلك بتكلفة إجمالية تقدر بـ 300 مليون جنيها.

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