القسام تعلن استهداف دبابة ميركافا وسط غزة وهبوط الطيران المروحي للإخلاء

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أعلنت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الفلسطينية «حماس»، مساء الثلاثاء، استهداف دبابة إسرائيلية «ميركافا» جنوب شرق مدينة دير البلح.

وكتبت في بيان عبر قناتها الرسمية بتطبيق «تلجرام»: «كتائب القسام تستهدف دبابة (ميركافا) إسرائيلية بقذيفة (الياسين 105) في منطقة شاليهات الجعفراوي جنوب شرق مدينة دير البلح وسط قطاع غزة، وهبوط الطيران المروحي للإخلاء».

وأمس الاثنين، أفادت إذاعة الجيش الإسرائيلي بأن قوات من لواء جولاني، بينها وحدات هندسية ومدرعات، بدأت التوغل جنوب دير البلح وسط قطاع غزة، وذلك لأول مرة منذ بدء حرب الإبادة على الشعب الفلسطيني في القطاع المحاصر.

وذكرت إذاعة جيش الاحتلال أن العملية بدير البلح تشمل كتيبة واحدة، وقد تعمل لأسابيع حسب التطورات السياسية.

وأمر الاحتلال الفلسطينيين، الأحد، بإخلاء منطقة تبلغ مساحتها حوالي 6 كيلومترات مربعة (2.3 ميل مربع) وألقى آلاف المنشورات في دير البلح.

وزعمت وسائل إعلام عبرية أن الجيش الإسرائيلي كان مترددًا في الماضي في تنفيذ عمليات برية في دير البلح، خوفًا من تعريض حياة المحتجزين الناجين للخطر، والذين قد يكونون محتجزين هناك.

وقال منتدى عائلات المحتجزين، الاثنين، إنه يشعر بالقلق إزاء التقارير التي تفيد ببدء الهجوم، وطالب الحكومة بتوضيح سبب «عدم تعريض الهجوم في منطقة دير البلح الرهائن لخطر جسيم».

وأعلنت منظمة «المساعدة الطبية للفلسطينيين» غير الحكومية، التي لديها موظفون في منطقة دير البلح، أن القوات الإسرائيلية شنت «هجومًا بريًا وجويًا» الاثنين.