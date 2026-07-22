توقيع بروتوكول تعاون بين جامعتي السادات والحلة العراقية لتعزيز الشراكة الأكاديمية والبحث العلمي

وقع الدكتور ناصر عبد الباري، رئيس جامعة السادات، اليوم الأربعاء، اتفاقية تعاون مشترك مع الدكتور عقيل مجيد كاظم السعدي، رئيس جامعة الحلة بجمهورية العراق، في إطار خطتها للتوسع في الشراكات الدولية وتعزيز التعاون الأكاديمي والبحثي مع الجامعات العربية، بما يدعم جودة التعليم العالي ويرفع من فرص التبادل العلمي والبحثي بين الجانبين.

وجاء ذلك بحضور عدد من قيادات الجامعتين، بينهم الدكتور أحمد نوير مشرف قطاع الدراسات العليا والبحوث، والدكتور عبد الحميد شاهين نائب رئيس الجامعة الأهلية للشئون الأكاديمية، والدكتورة نشوة سليمان مدير مركز التدويل والمشاركة العالمية.

وأوضح رئيس جامعة السادات، في بيان اليوم الأربعاء، أن البروتوكول يستهدف توسيع مجالات التعاون العلمي والأكاديمي والبحثي، ودعم التبادل العلمي والثقافي وخدمة المجتمع، من خلال تنفيذ برامج أكاديمية وبحثية مشتركة؛ بما يسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة وتعزيز التعاون بين المؤسستين.

وأكد أن التعاون يتضمن تطوير البرامج والمقررات الدراسية، وتبادل الطلاب وأعضاء هيئة التدريس والكوادر الإدارية، وإتاحة فرص الدراسات العليا، والإشراف المشترك على الرسائل العلمية، وتنفيذ المشروعات البحثية، والنشر الدولي، وتنظيم المؤتمرات وورش العمل والبرامج التدريبية، إلى جانب تبادل الخبرات والاستشارات العلمية.

وقال الدكتور ناصر عبد الباري، إن البروتوكول يمثل خطوة جديدة نحو تعزيز الحضور الإقليمي والدولي لجامعة مدينة السادات، مؤكدًا أن الانفتاح على الجامعات العربية المتميزة يسهم في تبادل الخبرات، والارتقاء بجودة التعليم والبحث العلمي، ويفتح آفاقًا أوسع أمام الطلاب والباحثين.

من جانبه، أكد الدكتور عقيل مجيد كاظم السعدي، رئيس جامعة الحلة، أن الاتفاقية تمثل انطلاقة لشراكة استراتيجية تقوم على تنفيذ برامج ومشروعات علمية وبحثية مشتركة، بما يخدم تطوير منظومة التعليم العالي والبحث العلمي في مصر والعراق.

فيما أوضحت الدكتورة نشوة سليمان، مدير مركز التدويل والمشاركة العالمية بجامعة السادات، أن المركز سيتولى متابعة تنفيذ بنود الاتفاقية وتحويلها إلى برامج ومبادرات عملية، بما يعزز الحراك الأكاديمي والبحثي ويدعم المكانة الدولية للجامعة.