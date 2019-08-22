ميركل تدعم فكرة التشدد في تحقيق أهداف المناخ في أوروبا

أعلنت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، عن دعمها للتشدد في تحقيق أهداف المناخ للاتحاد الأوروبي حتى حلول عام 2030.

وقالت ميركل، الخميس، في لاهاي إنها "تستطيع تبني" المقترح الهولندي بتخفيض الانبعاثات الغازية داخل دول الاتحاد الأوروبي حتى حلول عام 2030 بنسبة 55 % عن مستواها في عام 1990.

وكان الاتحاد الأوروبي قرر خفض هذه الانبعاثات بنسبة 40 % حتى الآن فقط.

غير أن ألمانيا آلت على نفسها أن تخفض الانبعاثات بنسبة 55 % بحلول عام 2030.

وقالت ميركل إنه بالنسبة لألمانيا لن يكون هناك مشكلة في تحقيق المستوى الأوروبي المنشود، إلا أنه لم يتم بصورة حرفية تحديد كيف سيتم هذا على وجه الدقة.