أظهرت بيانات إدارة معلومات الطاقة الأمريكية الصادرة الأربعاء، تراجع مخزون النفط الأمريكي خلال الأسبوع الماضي بمقدار 7ر2 مليون برميل، بعد أن كان قد سجل زيادة مطردة خلال الأسبوعين السابقين، في حين كان المحللون يتوقعون تراجع المخزون بمقدار 7ر1 مليون برميل فقط.

في الوقت نفسه ذكرت الإدارة أن مخزون البنزين ارتفع خلال الأسبوع المنتهي يوم 16 آب/أغسطس الحالي بمقدار 300 ألف برميل، في حين زاد مخزون الديزل (السولار) بمقدار 6ر2 مليون برميل.

وتراجعت واردات الولايات المتحدة من النفط خلال الأسبوع الماضي بمقدار 616 ألف برميل يوميا، في حين استقر إنتاجها من النفط الخام عند مستوى 3ر12 مليون برميل يوميا.

كان معهد البترول الأمريكي قد أصدر أمس تقديراته الأسبوعي للمخزون حيث أشار إلى تراجع المخزون خلال الأسبوع الماضي بمقدار 5ر3 مليون برميل إلى 8ر439 مليون برميل.