الحكومة السورية تعلن عن فتح معبر إنساني في ريف حماة

أعلنت سوريا عن فتح معبر إنساني في منطقة صوران في ريف حماة الشمالي لتمكين المواطنين الراغبين بالخروج من مناطق سيطرة الإرهابيين في ريفي حماة الشمالي وإدلب الجنوبي.

ونقلت وكالة الأنباء السورية "سانا" -اليوم الخميس- عن مصدر رسمي في وزارة الخارجية والمغتربين قوله: "في إطار الاهتمام بأوضاع المواطنين والتخفيف من معاناتهم جراء ممارسات المجموعات الإرهابية تعلن الجمهورية العربية السورية عن فتح معبر إنساني في منطقة صوران في ريف حماة الشمالي بحماية قوات الجيش العربي السوري؛ لتمكين المواطنين الراغبين في الخروج من المناطق الخاضعة لسيطرة الإرهابيين في ريفي حماة الشمالي وإدلب الجنوبي".

وأشار المصدر إلى أنه سيصار إلى تأمين كل احتياجات هؤلاء المواطنين من المأوى والغذاء والرعاية الصحية.

وفرضت القوات الحكومية السورية طوقاً حول مدن وبلدات في ريف حماة الشمالي بعد سيطرتها مساء أمس على الاوتوستراد الدولي شمال مدينة خان شيخون وبذلك تم تطويق تلك البلدات ومحاصرتها من جميع الجهات.