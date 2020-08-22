المغرب: إصابات لاعبين بكورونا تؤجل 3 مباريات فى الدورى المغربي

سجل فيروس كورونا عددا من الإصابات في أوساط بعض الأندية المغربية، بتسجيلها حصيلة جديدة في صفوف فريق نهضة بركان، بإصابة 8 من عناصر الفريق منهم 5 لاعبين واثنان من الطاقم الطبي وحالة ضمن الطاقم الإداري.



وأعلنت لجنة المسابقات المغربية، تأجيلها 3 مباريات من منافسات الجولة 24 من البطولة، هي رجاء بني ملال ضد الاتحاد الرياضي لطنجة، وأولمبيك خريبكة ضد نادي النهضة البركانية، ونهضة أتلتيك الزمامرة ضد نادي الوداد الرياضي، لنفس الأسباب المتعلقة بإصابات في صفوف ثلاثة فرق هي "نهضة بركان واتحاد طنجة والوداد".



ولم تسِر خطط اتحاد كرة القدم المغربى بخصوص الجدول الزمني لاستئناف وإنهاء المسابقة كما هو مخطط، حيث وجد نفسه أمام كم كبير من المباريات المؤجلة، بعدما تسلل فيروس كورونا إلى داخل الأندية المغربية، الأمر الذي فرض دخولها الحجر الصحي وتأجيل مبارياتها إلى وقت لاحق.