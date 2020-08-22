مجلس النواب الأمريكي يعتزم التصويت على معونة لوقف إجراء تعديلات على جهاز البريد

يصوت مجلس النواب الأمريكي، اليوم السبت، على معونة بقيمة 25 مليار دولار لجهاز البريد الأمريكي ووقف إجراءات خفض النفقات وسط زيادة المخاوف من أنها يمكن أن تؤثر على الانتخابات الرئاسية التي تجرى في نوفمبر.

يعود مجلس النواب الذي يسيطر عليه الديمقراطيون من عطلته الصيفية للتصويت على مشروع قانون لا يزال يجب أن يقره مجلس الشيوخ الذي يسيطر عليه الجمهوريون، ويوقع عليه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ليصبح قانونا.

وكان بعض النواب الأمريكيين قد أعربوا عن مخاوف من أن إصلاحات خفض النفقات التي سنها رئيس جهاز البريد الأمريكي لويس ديجوي، يمكن أن تؤخر تسليم البريد في الوقت المحدد عندما سوف يصوت الكثير من الأمريكيين عبر البريد كإجراء احترازي خلال جائحة فيروس كورونا.

وكان جهاز البريد قد حذر في السابق من أن ملايين من أوراق التصويت المرسلة بالبريد يمكن أن تصل متأخرة للغاية مما يحول دون فرزها ضمن الأصوات الانتخابية.

وكان ديجوي، المؤيد لترامب، قد رفض الاتهامات بأن إجراءاته التقشفية يمكن أن تعيق الانتخابات.

وطمأن أعضاء مجلس الشيوخ في جلسة استماع أمس الجمعة أن الأصوات المرسلة بالبريد يمكن أن تصل بأمان وفي الوقت المحدد، قائلا إنه "واجبه المقدس".

وأضاف أنه سوف يعلق التغييرات التي من شأنها أن تسبب التأخير، حيث لن يغير ساعات عمل مكاتب البريد ومعدات معالجة البريد ولن يتم نقل صناديق الجمع ولن يتم غلق منشآت معالجة البريد ولن يتم إلغاء العمل الإضافي.