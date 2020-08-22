إعلان جوائز مسابقة «فى إس فيلم» للأفلام القصيرة

أسامة أبو نار: جوائز غير المصريين نسلمها لسفاراتهم بالقاهرة

قامت إدارة مهرجان ترى كور الفرنسي بتسليم جوائز الدورة الثانية لمسابقة "في اس فيلم" للأفلام القصيرة، والتي فاز بها صناع الأفلام العرب والأجانب.

كانت لجنة تحكيم المسابقة منحت جائزة افضل فيلم رسوم متحركة قصير جدا للفيلم المصري، "إعادة تدوير" للمخرج محمد بدر، وجائزة لجنة التحكيم الخاصة للفيلم الوثائقي المصري "القاهرة ٢٠٢٠" للمخرجة ألاء عبد القادر، وجائزة افضل فيلم روائي قصير للفيلم العراقي "أمهلني لحظة" للمخرج نبيل حميد، فيما فاز بجائزة الجمهور الفيلم الجزائري اختبار للمخرج بوكيف طاهر شوقي.

وتنافس علي جوائز المسابقة 15 فيلم عربي قصير جدا تتراوح مدتها بين 3 و5 دقائق من 3 دول عربية هي مصر والعراق والجزائر، كما ضمت لجنة التحكيم مخرجة الرسوم المتحركة عطية خيري والفنان والمخرج السوري الكبير فراس نعناع والدكتور منصور الشريف والمخرج محمد شادي.

من جانبه قال الدكتور أسامة أبونار رئيس مهرجان تري كور للأفلام القصيرة في مصر، أن المهرجان نجح في تجاوز جائحة كورونا عن طريق العرض عبر منصة الكترونية التي شهدت تفاعلا كبيرا من الجمهور المصري والسعودي معا حيث انها المرة الاولي التي تقام فيها المسابقة في مصر والسعودية، مضيفاً أنه سيتواصل مع سفارات الجزائر والعراق لتسليمهما جوائز مخرجيها الفائزين.

وفى سياق متصل قال محمود عبد الحليم المدير التنفيذي للمهرجان بمصر، "قررنا عرض الأفلام إلكترونيا بالتوازي مع عروض أفلام مهرجان تري كور الفرنسي الذي شهدت دورة العام الماضي منه انطلاق الدورة الاولي من مسابقة" في اس فيلم " واستقبلنا هذا العام ما يزيد عن الـ 400 فيلم من خمس قارات حول العالم".