رئيس قناة السويس يتفقد عددا من منشآت الهيئة

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تفقد الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، السبت، عددا من المنشآت والمواقع التابعة للهيئة بالسويس منها ترسانة بورتوفيق البحرية بمنطقة حوض الدرس، وشركة ترسانة السويس البحرية ومستشفى الهيئة بالسويس.

وخلال الجولة تفقد ربيع مصنع الفايبر جلاس بترسانة بورتوفيق وورش الآلات والمخازن وساحة الإصلاحات بالترسانة والقزق الميكانيكي بقدرة رفع ٢٠٠٠ طن، لمتابعة سير العمل وأعمال صيانة وإصلاح الوحدات البحرية المملوكة للهيئة بقطاع السويس، وأعمال ساحة الإصلاحات بالترسانة منها صيانة الشفاط سامي حراز وحامل الأتربة ٤٦ التابعيين لإدارة الكراكات وصيانة معديتين تابعتين لإدارة التحركات، وصالين للإدارة الهندسية.

وتابع ربيع، نتائج أعمال نشاط البناء بالترسانة التى تبنى لنش خدمة للرافعة إنقاذ و٣ لنشات من طراز "عابر" للعمل لصالح الإدارة الهندسية.

وأشاد ربيع بالجهد المبذول لإزالة المخلفات من ساحات ومداخل ومخارج الترسانة، مؤكدا أهمية الالتزام بالمعايير المهنية وضوابط العمل والجدول الزمني لإنتهاء الأعمال.

وتفقد ربيع شركة ترسانة السويس البحرية ومتابعة خطة إعادة هيكلة الشركة و تطورات العمل بأنشطة الشركة المختلفة، وأعمال الصيانة والإصلاح التي تجرى للوحدات البحرية على الحوض الجاف، والحوض العائم بالشركة، وأعمال بناء سلسلة من سفن الصيد التي تتولى شركات الهيئة بنائها.

وتفقد ربيع الأقسام الطبية بمستشفى الهيئة بالسويس والعيادات الخارجية وغرف العمليات، لمتابعة مستوى الخدمات الطبية المقدمة وإمكانيات المركز الطبي وخطة التطوير المقترحة، ووجه برفع كفاءة المبنى وتحديث الأجهزة والمعدات ووضع خطة شاملة لتطوير المركز الطبى.

وقدم الشكر للأطباء وأطقم التمريض والقائمين بالأعمال الإدارية تقديرا لجهودهم في مكافحة فيروس كورونا.

واختتم رئيس الهيئة جولته التفقدية بتفقد نفق الشهيد أحمد حمدي ١ ومتابعة أعمال التطوير وحركة مرور المركبات بالنفق.