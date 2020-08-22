8 قتلى و6 مفقودين جراء اصطدام ناقلة نفط بسفينة شحن شرقي الصين

لقى 8 أشخاص مصرعهم فيما لا يزال 6 آخرون في تعداد المفقودين جراء اصطدام ناقلة نفط بسفينة شحن على بعد 5ر1 ميل بحري جنوب شرقي مصب نهر اليانغتسي شرقي الصين.

وذكرت السلطات البحرية بشنجهاي - في بيان اليوم السبت - أن الحادث وقع الساعة 3:39 من صباح أمس الأول الخميس بتوقيت بكين، عندما اصطدمت ناقلة نفط تحمل حوالي 3000 طن من البنزين بسفينة شحن محملة بالرمال والحصى، ما تسبب في نشوب حريق على سطح ناقلة النفط وغرق الأخيرة.

وأضافت السلطات أنه تم حينها إنقاذ 3 أشخاص، وظل 14 آخرون في تعداد المفقودين، قبل انتشال 8 جثث صباح اليوم.

ويواصل رجال الإنقاذ عمليات البحث عن المفقودين، فيما فتحت السلطات المختصة تحقيقا للوقوف على كافة أسباب وملابسات الحادث.