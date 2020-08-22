منظمة الهجرة: إعادة 118 مهاجرا غانيا من ليبيا إلى بلادهم

أعلنت المنظمة الدولية للهجرة، انطلاق أول رحلة للإعادة الطوعية للمهاجرين الذين تقطعت بهم السبل فى ليبيا بعد 5 أشهر من تعليق الرحلات جراء قيود وباء كورونا.

وأشارت المنظمة، في بيان، إلى أن 118 مهاجرا من غانا تمت إعادتهم على متن طائرة أمس وكان بينهم 7 نساء و3 أطفال ورضيعان. وقالت إنه تم فحص العائدين طبيا من قبل فريق تابع لها قبل المغادرة وحصلوا على معدات الحماية الشخصية مثل الكمامات والقفازات ومعقمات اليدين فضلا عن المساعدة النفسية والاجتماعية، لافتة إلى أنها ستواصل تقديم الدعم لهم خلال فترة الحجر الصحى التى تستمر 14 يوما فى غانا وفى وقت لاحق ستقدم لهم المساعدة فى عملية الإدماج.

وأكدت المنظمة الدولية أن انتشار فيروس كورونا أدى إلى العديد من التعقيدات فى مواجهة برنامجها للعودة الطوعية والذى يمثل شريان حياة مهم للمهاجرين الراغبين فى العودة إلى بلدانهم الأصلية منذ أن بدأ فى 2015 ، مشيرة إلى أن ما يصل إلى 2300 مهاجر سجلوا أسماءهم للعودة الطوعية من خلال الخط الساخن للمنظمة فى ليبيا منذ مارس الماضى.

وأضافت أنها فى الربع الأول من العام الجارى ساعدت 1466 مهاجرا تقطعت بهم السبل فى ليبيا على العودة إلى بلدانهم، ويسرت عودة ما يقرب من 9800 آخرين إلى 34 دولة في أفريقيا وآسيا فى العام الماضى ومن خلال نفس البرنامج.