حرس الحدود الهندي يقتل خمسة باكستانيين للاشتباه في تهريبهم المخدرات

ذكر مسؤولون أن حرس الحدود الهندي أطلق الرصاص على خمسة رجال باكستانيين فلقوا حتفهم للاشتباه بأنهم كانوا يحاولون تهريب الهروين إلى ولاية البنجاب الواقعة بشمال الهند اليوم السبت.

وقال المتحدث باسم سلاح أمن الحدود شوبهيندو بهاردواج إن الرجال كانوا يحاولون دخول الهند بالقرب من سياج حدودي في منطقة تارن تاران عندما رصدتهم القوات.

وجاء في بيان سلاح أمن الحدود: "قامت القوات بتطويق المنطقة وأمرت المتسللين المسلحين الباكستانيين بالتوقف والاستسلام، ولكنهم لم يذعنوا للأمر وفتحوا النار على جنود سلاح أمن الحدود".

وقالت قوة أمن الحدود إنه تم العثور على بندقية آلية وأربعة مسدسات ومخازن ذخيرة وحوالي عشرة كيلوجرامات من الهيروين في مكان الحادث. وقال مسؤولون إن قيمة المخدرات المضبوطة يمكن أن تبلغ قرابة سبعة ملايين دولار في السوق الدولية.

وكان هذا أعلى عدد من القتلى في حادث واحد على الحدود الهندية الباكستانية البالغ طولها 3300 كيلومتر في خلال أكثر من عقد، حسبما ذكرت وسائل الإعلام المحلية نقلا عن مسؤولين.