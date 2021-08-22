ميركل تحيي في العاصمة الأوكرانية ذكرى ضحايا الحرب العالمية الثانية

أحيت المستشارة الألمانية انجيلا ميركل في العاصمة الأوكرانية كييف ذكرى ضحايا الحرب العالمية الثانية.

ووضعت المستشارة الألمانية إكليلا من الزهور عند قبر الجندي المجهول وذلك في أعقاب وصولها إلى كييف بوقت قصير.

كانت ألمانيا في عهد الزعيم النازي أدولف هتلر غزت الاتحاد السوفيتي السابق قبل 80 عاما خلال الحرب العالمية الثانية وكانت أوكرانيا واحدة من الجمهوريات السوفيتية.

وتعتزم ميركل بعد ذلك التوجه إلى ساحة ميدان في وسط كييف لزيارة النصب التذكاري "المئات السماوية" لإحياء ذكرى قتلى الثورة الموالية لأوروبا في عام 2014 والتي انتهت بالإطاحة بالرئيس الموالي لروسيا فيكتور يانكوفيتش.

ويعتزم الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي استقبال ميركل التي كانت في زيارة للرئيس الروسي فلاديمير بوتين في موسكو أول أمس الجمعة، وستتركز محادثات زيلينسكي وميركل على الصراع في أوكرانيا وغياب التقدم في تنفيذ خطة مينسك للسلام في منطقتي لوهانسك ودونيتسك اللتين تشهدان صراعا منذ سنوات بين انفصاليين موالين لروسيا والقوات الحكومية الأوكرانية.

تجدر الإشارة إلى أن هذا هو أول لقاء يجمع بين ميركل وزيلينسكي في كييف، حيث كانت آخر مرة زارت فيها ميركل العاصمة الأوكرانية في 2018 عندما التقت بالرئيس الأوكراني السابق بيترو بوروشينكو.

كما ستتطرق محادثات ميركل وزيلينكسي أيضا إلى مشروع نورد ستريم 2 المثير للجدل والذي يرمي إلى نقل الغاز الروسي إلى ألمانيا عبر بحر البلطيق، وقد اقترب المشروع من الاكتمال بينما تسعى أوكرانيا لمنع تشغيل هذا الخط خشية تضرر إيراداتها من عبور الغاز الروسي عبر أراضيها إلى أوروبا.

كانت ميركل أكدت خلال زيارتها لموسكو أول أمس أن الخط هو مشروع اقتصادي لأمن الطاقة الأوروبية، وقالت في الوقت نفسه إن بلادها تعمل من أجل الحفاظ على السلامة الإقليمية لأوكرانيا كما أنها لا تعترف بضم روسيا شبه جزيرة القرم إلى الاتحاد الفيدرالي الروسي في 2014.