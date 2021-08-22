محافظ بني سويف يناقش مع وكيل الصحة إجراءات تطعيم العاملين ضد كورونا

ناقش الدكتورمحمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، مع وكيل وزارة الصحة والسكان الإجراءات المنفذة ضمن خطة المحافظة لتطعيم العاملين بالجهاز الإداري للدولة، في إطار خطة الدولة الشاملة للحدمن انتشار فيروس كورونا المستجد.



وطالب المحافظ العاملين بالجهاز الإداري بأهمية الإسراع في التسجيل على الموقع الإلكتروني لوزارة الصحة، الخاص بالحصول على لقاح فيروس كورونا، موجهًا رؤساء الوحدات المحلية ومديري المديريات والمصالح الجكومية بتقديم التيسيرات اللازمة لتسهيل عمل فرق التطعيم المتنقلة، وتوفير القاعات والأماكن المناسبة بمقارالوحدات المحلية والمديريات والجهات الحكومية، مع مراعاة الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية وتجنب الزحام.



ومن جهته أوضح الدكتور محمد يوسف، وكيل الوزارة، توجيه فرق متنقلة من المديرية لتطعيم العاملين بالوحدات المحلية والمديريات والمصالح الحكومية بدائرة المحافظة، حيث جرى التنسيق والتواصل مع الجهات والمصالح الحكومية لإرسال بيانات العاملين بها على نسختين (ورقي+ملف إكسل) تشمل: (الاسم، الرقم القومي، رقم الطلب على الموقع الإلكتروني الخاص بتسجيل الحصول على اللقاح)، مضيفاً أنه سيتم إرسال فريق متنقل لكل جهة حكومية لتطعيم العاملين بها.