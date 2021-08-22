تدريبات خاصة للمستبعدين من قائمة الزمالك أمام الإنتاج

يخوض اللاعبون المستبعدون من قائمة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لخوض مباراة الإنتاج الحربي، تدريباتهم في الحادية عشرة صباح غد الإثنين على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة.
ويواجه الزمالك فريق الإنتاج الحربي في الجولة الـ33 من مسابقة الدوري الممتاز، في التاسعة مساء يوم الثلاثاء المقبل باستاد الدفاع الجوي.
ويحتل الفريق الأبيض صدارة المسابقة برصيد 76 نقطة.
ويحتاج الزمالك إلى الفوز في مباراة الإنتاج من أجل حسم اللقب بشكل رسمي.
وكان الفرنسي كارتيرون المدير الفني للفريق قد أعلن عن القائمة التي ستخوض المباراة وتضم كلا من:
حراسة المرمى: محمد أبو جبل - محمد عواد
خط الدفاع: حمزة المثلوثي – حازم إمام – محمود حمدي الونش - محمود علاء – محمد عبد الغني – أحمد فتوح – محمد عبد الشافي
خط الوسط : طارق حامد – محمود عبد العزيز- إمام عاشور - يوسف أوباما – أحمد سيد زيزو – محمود عبد الرازق شيكابالا – إسلام جابر – أيمن حفني – أشرف بن شرقي.
خط الهجوم : سيف الدين الجزيري – مروان حمدي.