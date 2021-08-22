جورجيا تسجل 3803 إصابات جديدة بكورونا و48 وفاة خلال 24 ساعة

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أعلنت السلطات الصحية في جورجيا، اليوم الأحد، تسجيل 3803 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا "كوفيد-19"، خلال الساعات الـ24 الماضية.

كما سجلت السلطات الصحية، 48 حالة وفاة جديدة؛ ليرتفع بذلك إجمالي عدد حالات الوفاة منذ بدء جائحة فيروس كورونا إلى 6 آلاف و771 حالة، حسبما ذكرت صحيفة "إنتربرس نيوز" الجورجية.

وارتفع إجمالي عدد حالات الإصابة المؤكدة في البلاد منذ بداية الوباء إلى 514 ألفا و744 إصابة، وذلك بعد تسجيل الحالات الجديدة.

وتعافى على مدار أمس 3332 مريضا، ليرتفع إجمالي عدد حالات الشفاء من الفيروس التاجي إلى 514 ألفا و744 حالة.