محافظ القاهرة: المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية رائدة في التعامل مع آثار التغيرات المناخية

أكد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة أن تنفيذ المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية بمحافظات جمهورية مصر العربية يأتي في إطار الاستعدادات الحالية لرئاسة واستضافة مصر لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ COP27 الذي سيقام في نوفمبر 2022 بشرم الشيخ تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، والجهود الرامية إلى تحقيق التنمية المستدامة تنفيذا لرؤية مصر 2030 من خلال الحفاظ على البيئة لتحسين نوعية الحياة ومراعاة حقوق الأجيال القادمة، وتنفيذ الإستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050 .. مشيرا إلى أن هذه المبادرة رائدة في مجال التنمية المستدامة والذكية والتعامل مع البعد البيئي وآثار التغيرات المناخية.

وصرح محافظ القاهرة اليوم الاثنين بأن هذه المبادرة تهدف إلى تقديم مبادرة غير مسبوقة عالميا تركز على التنفيذ والتطبيق على أرض الواقع، والتأكيد على جدية التعامل مع البعد البيئي وتغيرات المناخ في إطار تحقيق أهداف التنمية المستدامة والتحول الرقمي من خلال تقديم مشروعات محققة لهذه الأهداف، ووضع خريطة على مستوى المحافظات للمشروعات الخضراء والذكية وربطها بجهات التمويل وجذب الاستثمارات اللازمة لها، من الداخل والخارج، وتحقيق أهداف مصر في التعامل مع التغير المناخي وتحديات البيئة من خلال مشروعات محققة على أرض الواقع، وتعظيم استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في إطار خطة الدولة للتحول الرقمي، وتمكين جميع محافظات مصر والوصول إلى مختلف الفئات مجتمعيا وجغرافيا، ونشر الوعي المجتمعي حول تحديات التغير المناخي وقدرات التكنولوجيات الحديثة، وتمكين المرأة في مجال مواجهة تحديات التغير المناخي والبيئة، وإدماج كافة أطياف المجتمع في إيجاد حلول لتحديات التغير المناخي والبيئي.

يذكر أن المبادرة التي فتح باب التقديم فيها على الموقع الإلكتروني http://Www.sgg.eg من 21 أغسطس الجاري ويستمر حتى السابع من سبتمبر المقبل تأتي تنفيذا لقرار الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بشأن إطلاق مبادرة وطنية للمشروعات الخضراء الذكية في محافظات الجمهورية استعدادا لاستضافة مصر لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ COP 27 تحت إشراف الدكتوررة هالة السعيد وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، وبرئاسة الدكتور محمود محيي الدين رائد المناخ للرئاسة المصرية لمؤتمر الدول الأطراف باتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ ورئيس لجنة التحكيم على المستوى الوطني للمشروعات الخضراء الذكية بالمبادرة، والسفير هشام بدر المنسق العام للمبادرة.