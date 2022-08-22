الرئيس الروسي: مقتل الصحفية داريا دوجينا عمل دنيء وقاس

بعث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، رسالة تعزية إلى أسرة الصحفية الروسية داريا دوجينا، واصفا جريمة قتلها بـ"الدنيئة والقاسية".

وقال الرئيس الروسي في رسالته: "أنهت جريمة حقيرة وقاسية حياة داريا دوجينا، الإنسانة الذكية والموهوبة بقلب روسي حقيقي طيب محب متعاطف ومنفتح، إنها صحفية وعالمة وفيلسوفة ومراسلة حربية، خدمت الناس، والوطن الأم بأمانة، لقد برهنت بالفعل ماذا يعني أن تكون وطنيا".

وفي السياق، حذر النائب الأول لرئيس لجنة الشئون الدولية بمجلس الاتحاد الروسي (الغرفة العليا للبرلمان)، فلاديمير جباروف، إستونيا من مغبة رفض تسليم المتهمة بارتكاب جريمة قتل الصحفية داريا دوجينا ( نجلة المفكر الأيديولوجي ألكسندر دوجينا) إلى روسيا.

وأشار المسئول الروسي - في منشرو عبر تطبيق "تليجرام" تناقلته وسائل إعلام روسية - إلى أن هذا سيعرض إستونيا لإجراءات صارمة، قائلا "إذا رفضت إستونيا تسليم المجرمة ناتاليا فوفك إلى روسيا، فإنه سيكون هناك أساس يجعل روسيا تتخذ إجراءات صارمة ضد إستونيا لإيوائها شخصية إرهابية"، لافتا إلى أنه لا يشك في أن إستونيا سترفض تسليم القاتلة.

وكان جهاز الأمن الفدرالي الروسي أعلن في وقت سابق من اليوم التوصل إلى معرفة ملابسات مقتل الصحفية داريا دوجينا، متهما الأجهزة الأمنية الأوكرانية بإعداد الجريمة وتنفذيها عبر مواطنة أوكرانية تدعى ناتاليا فوفك.

يُذكر أن داريا دوجينا، نجلة المنظر الإيديولوجي الروسي ألكسندر دوجينا، لقيت مصرعها إثر تفجير سيارتها في منطقة "أودينتسوفو" بضواحي موسكو مساء يوم السبت الماضي.

وكانت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، قالت عبر "تليجرام" أمس الأحد: "إذا ثبت تورط السلطات الأوكرانية في مقتل داريا دوجينا، ابنة المفكر الروسي الشهير ألكسندر دوجينا، سيكون ذلك إشارة إلى انتهاج كييف سياسة إرهاب الدولة".