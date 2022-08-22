حصلت "الشروق" على صور ضحايا عقار عزبة أبو حشيش التابع لمنطقة حدائق القبة.

جاءت أسماء الضحايا كالآتي: ربة منزل تدعى مليكة سيد 52 عامًا، ونجلها إبراهيم سيد أحمد إسماعيل 14 عامًا، وابنتها أمل سيد أحمد إسماعيل 11 عامًا.

ولقيت سيدة وطفليها مصرعهم وأصيب زوجها إثر انهيار عقار قديم مكون من 3 طوابق بمنطقة عزبة أبو حشيش بحدائق القبة.

وانتقلت قوات الحماية المدنية إلى مكان الحادث وتبين وجود أسرة أسفل الأنقاض، وجرى انتشال الجثث ونقل المصابين إلى المستشفى، فيما انتقلت الأجهزة الأمنية والنيابة العامة التي قررت شكيل لجنة هندسية وانتداب المعمل الجنائي للتأكد من وجود شبهة جنائية من عدمه،

ودلت تحريات الأجهزة الأمنية أن العقار المنهار مكون من ٣ طوابق مكونة من العروق الخشب بشارع الهوارة بمنطقة عزبة أبو حشيش، وصادر ضده قرار إزالة، والعقار مسجل برقم ٤ انهار فجرا بعد ظهور عدد من التشققات الكبيرة الأشهر الماضية.