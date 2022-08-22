معرض عن رحلة العائلة المقدسة في مصر بمتحف تل بسطا

تحت عنوان "رحلة العائلة المقدسة"، تم افتتاح معرض أثريً مؤقت بمتحف تل بسطا بمحافظة الشرقية بمصر بالتعاون مع الهيئه الإقليمية لتنشيط السياحة.

وقال إبراهيم علي مدير عام متحف تل بسطا، إن المعرض سيستمر حتى نهاية شهر نوفمبر المقبل، وإنه يضم 10 قطع أثرية من مقتنيات المتحف القبطي، عبارة عن أربع مخطوطات من العهدين القديم ‏والجديد من أسفار النبي موسى باللغة العربية، ومخطوط عجائب السيد المسيح منذ الطفولة، وست أيقونات نادرة منها أيقونة الميلاد للسيد المسيح وبجانبه السيدة العذراء مريم.

وأضاف أن المعرض يضم أيضا 24 عملة كانت قد أصدرتها مصلحة سك العملة ‏عام 2018 عن محطات رحلة العائلة المقدسة في مصر.‏

وعلى هامش المعرض تم تنظيم محاضرة عن فن الأيقونات عبر تاريخ الفن القبطي، وعدد من ورش الرسم بالفحم لأيقونات المعرض، وتلوين للأطفال.

كانت قد تم يوم الثلاثاء الماضي افتتاح المعرض المؤقت لمقتنيات الفن القبطى بمتحف تل بسطا بالزقازيق والذى نظمته إدارة السياحة والمتاحف بديوان عام محافظة الشرقية.

ويضم المعرض (10) قطع أثرية تتمثل في (4) مخطوطات (مخطوط انجيل متى قبطى وعربى- مخطوط عجائب المسيح منذ الطفولة-مخطوط انجيل متى ومرقس – مخطوط اسفار النبى موسى الخمسة ) و(6) ايقونات (ايقونة رحلة العائلة المقدسة لأرض مصر – ايقونة البشارة –ايقونة ميلاد القديس يوحنا المعمدان-أيقونة ميلاد السيد المسيح – ايقونة السيد المسيح في الهيكل ) بالإضافة لعدد من العملات التذكارية من إصدار مصلحة صك العملة خاصة برحلة العائلة المقدسة الى أرض مصر لتسجيل تاريخ مصر حضارياً ودينياً.