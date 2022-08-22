علق يحيى الكومي رئيس الإسماعيلي على أحداث اعتداء جماهير ناديه على مشجعي الأهلي قبل انطلاق مباراة الفريقين اليوم ببطولة الدوري الممتاز.

وتعادل الأهلي مع الإسماعيلي سلبيا، على ستاد برج العرب، مساء أمس، في اللقاء المؤجل من الجولة الـ 18 من مسابقة الدوري الممتاز.

وقال الكومي في تصريحاته عبر قناة "صدى البلد": «مشكلة الإسماعيلي الأساسية هي العقوبات من المحكمة الرياضية بسبب مستحقات اللاعبين والتي تصل إلى 60 مليون جنيه، بالإضافة إلى مستحقات اللاعبين الحاليين، ومستحقات الموسم المُقبل، أنا وضعت من جيبي الشخصي 7 ملايين جنيه، لكن النادي يحتاج مساعدة كبيرة من الدولة والشركة الراعية».

وواصل: «لدينا أمل في حل أزمة القيد قبل انطلاق الموسم الجديد، إذا دفعت الشركة الراعية الأموال المتبقية لنا، وأنشأنا حملة لدعم ومساندة الإسماعيلي إذا نجحت، لن نبيع اللاعبين».

واسترسل: «لكن إن لم تنجح سنضطر لبيع بعض اللاعبين، قمنا بفتح حساب لدعم القلعة الصفراء وندعو الجماهير لمساندة النادي».

وأتم: «إذا لم تنجح الحملة على الجماهير ألا تغضب عندما نبيع بعض اللاعبين لتوفير الأموال».