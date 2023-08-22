باكستان تهرع لإنقاذ 8 أشخاص بينهم أطفال علقوا في تلفريك مكسور

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عرعت باكستان اليوم الثلاثاء، مستعينة بمروحية عسكرية وعناصر إنقاذ أخرين، لإنقاذ ثمانية أشخاص بينهم أطفال، علقوا في عربة تلفريك مكسورة في منطقة جبلية بشمال البلاد.

وقال المسئول المحلي طاهر أيوب، إن ستة أطفال على الأقل ومعلمين اثنين كانوا في طريقهم إلى المدرسة في الصباح وكانوا يمرون فوق واد عميق عندما انكسرت بعض الكابلات الممسكة بعربة التلفريك. وأضاف أنهم عالقون على ارتفاع "مئات الأمتار" فوق الأرض.

وقعت الحادثة في إقليم باتاجرام بالقرب من المنطقة الحدودية مع الصين.

وقال مسئول الإنقاذ بلال فيظي "سوف تكون مهمة خطيرة للغاية. يمكن أن يسفر سوء حسابات عن كارثة".

وأمر رئيس الوزراء أنوار الحق كاكار السلطات باستغلال كل الموارد للانتهاء من عملية الإنقاذ في أقرب وقت ممكن.