الري: المعهد الدولي للمياه بستوكهولم شريك استراتيجي في مجال إدارة الموارد المائية

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أشاد وزير الموارد المائية والري، الدكتور هاني سويلم، بالتعاون القائم بين الوزارة والمعهد الدولي للمياه بستوكهولم، والذي عدّه شريكا استراتيجيا للوزارة في مجال إدارة الموارد المائية.

وأوضح سويلم أن هذا التعاون "الوثيق" ظهر بوضوح في العديد من الأحداث الدولية المهمة، مثل أسبوع القاهرة المياه، وجناح المياه بمؤتمر المناخ الماضي COP27، والتعاون الحالي في الإعداد لجناح المياه بمؤتمر المناخ القادم COP28.

جاء ذلك خلال لقاء وزير الري، اليوم، كارين جارديس المدير التنفيذي للمعهد الدولي للمياه بستوكهولم SIWI، على هامش فعاليات الأسبوع العالمي للمياه بستوكهولم.

وأكد سويلم أهمية دعم المعهد لـ"مباردة التكيف مع قطاع المياه" AWARe والتي أطلقتها مصر خلال مؤتمر المناخ الماضي، والتي تُعنى بتحديات المياه والمناخ على المستوى العالمي مع إعطاء الأولوية للدول الإفريقية.

كما وجّه الدعوة للمعهد لحضور الاجتماع الأول للجنة التوجيهية للمبادرة، والمقرر عقده ضمن فعاليات أسبوع القاهرة السادس للمياه.