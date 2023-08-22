تراجع اليوان أمام أمام الدولار في تعاملات اليوم

رفع بنك الشعب (البنك المركزي) الصيني السعر الاسترشادي للدولار أمام اليوان الصيني بمقدار 5 بيب إلى 1992ر7 يوان لكل دولار اليوم الثلاثاء مقابل 1987ر7 يوان لكل دولار أمس.

وذكرت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) أنه في سوق الصرف الأجنبي الفوري في الصين، يسمح لليوان بالارتفاع أو الانخفاض بنسبة 2% عن سعر التعادل المركزي في كل يوم تداول.

يذكر أن السعر الاسترشادي لليوان أمام الدولار يتحدد على أساس أسعار الشراء التي تقدمها المؤسسات المالية الكبرى في اليابان قبل بدء تعاملات سوق الإنتربنك يوميا.

يأتي ذلك في حين ضخ بنك الشعب الصيني (البنك المركزي) اليوم 111 مليار يوان (حوالي 42ر15 مليار دولار) في النظام المصرفي من خلال عمليات إعادة شراء عكسية لأجل سبعة أيام بفائدة قدرها 9ر1%..

ونقلت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) الرسمية عن بيان البنك المركزي القول إن هذه الخطوة تستهدف المحافظة على السيولة النقدية في النظام المصرفي مقبولة ووفيرة.

وتعتبر عمليات إعادة الشراء العكسية، المعروفة بـ"الريبو العكسي"، عمليات يشتري فيها البنك المركزي الأوراق المالية من البنوك التجارية من خلال تقديم عطاءات، مع الاتفاق على بيعها إليها مرة أخرى في المستقبل.