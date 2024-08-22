محافظ القاهرة يوجه رؤساء الأحياء بإزالة المباني المخالفة

- إبراهيم صابر: يمنع القانون التصالح على المخالفات بعد 17 ديسمبر 2023 داخل الأحوزة العمرانية وبعد 15 أكتوبر 2023 خارج الأحوزة العمرانية

وجه الدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، الأحياء والأجهزة التنفيذية في المحافظة، بإزالة كل المباني المخالفة، خاصة التي تم بنائها بعد صدور قانون التصالح الجديد رقم 187 لسنة 2023، حيث يمنع القانون التصالح على المخالفات بعد 17 ديسمبر 2023 داخل الأحوزة العمرانية، وبعد 15 أكتوبر 2023 خارج الأحوزة العمرانية.

وشدد محافظ القاهرة، فى بيان له، اليوم الخميس، على اتخاذ كل الإجراءات اللازمة لفرض سيادة القانون، مشيرًا إلى أنه يتم التنسيق على مدار اليوم مع كل الأجهزة المعنية لرصد جميع مخالفات البناء، والتعامل معها بمنتهى الشدة والحزم وإزالتها على الفور، و استمرار أعمال رصد الأبنية المخالفة والعمل على إزالتها فورا.

ودعا محافظ القاهرة، المواطنين إلى عدم التعامل مع أي عقار مخالف دون الرجوع إلى الأحياء للتأكد من التراخيص حفاظًا على ممتلكاتهم، مشددا على الالتزام بالاشتراطات البنائية والتراخيص لعدم التعرض للمسائلة القانونية.

وأضاف محافظ القاهرة أنه تم اختصار إجراءات استخراج رخصة البناء فى المدن المصرية لتصبح 8 إجراءات بدلا من 15 خطوة بما يعد تسهيلاً على المواطنين، ويؤدى إلى اختصار الفترة الزمنية اللازمة لاستخراج رخصة البناء.

وأشار محافظ القاهرة إلى أن عملية استخراج تراخيص البناء تبدأ من المراكز التكنولوجية بالأحياء عند تقديم الطلب من المواطن إلى المركز التكنولوجى بالحي، منوها الى الاكتفاء بتقديم صورة بطاقة الرقم القومى وكروكى الموقع مع الطلب،فيما تم الاستغناء عن مطالبة المواطن بتقديم عقد ملكية مشهر وجدول إحداثيات الموقع.

وشدد محافظ القاهرة على رؤساء الاحياء بضرورة متابعة منظومة العمل داخل المراكز التكنولوجية بما يحقق تطبيق القانون والحفاظ على هيبته مع التيسير على المواطنين.