 ترامب يفوز في الانتخابات التي أطلقها ماسك على إكس - بوابة الشروق
الخميس 22 أغسطس 2024 5:47 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد دعوات مقاطعة بعض المطاعم التي ثبت دعمها لجنود الاحتلال؟
النتـائـج تصويت

ترامب يفوز في الانتخابات التي أطلقها ماسك على إكس

دونالد ترامب
دونالد ترامب
وكالات
نشر في: الخميس 22 أغسطس 2024 - 5:31 ص | آخر تحديث: الخميس 22 أغسطس 2024 - 5:31 ص

أظهرت نتائج الاستطلاع الذي أجراه إيلون ماسك على موقع "إكس" فوز المرشح الجمهوري للرئاسة الأمريكية دونالد ترامب على منافسته الديمقراطية كامالا هاريس.

وقد عرض مالك موقع "إكس" للتواصل الاجتماعي، إيلون ماسك، على المستخدمين التصويت لصالح ترامب أو هاريس منذ يوم 21 أغسطس.
وشارك في التصويت أكثر من 5.8 ملايين شخص. وأيد 73.2% منهم ترامب مقابل 26.8% لصالح هاريس.

وكان ماسك قد أعلن تأييده لدونالد ترامب، وأجرى معه مقابلة قبل إطلاق الاستطلاع.

ومن المقرر أن تجري الانتخابات الرئاسية في الولايات المتحدة يوم 5 نوفمبر المقبل.

 

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك