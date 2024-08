ترامب يفوز في الانتخابات التي أطلقها ماسك على إكس

أظهرت نتائج الاستطلاع الذي أجراه إيلون ماسك على موقع "إكس" فوز المرشح الجمهوري للرئاسة الأمريكية دونالد ترامب على منافسته الديمقراطية كامالا هاريس.



وقد عرض مالك موقع "إكس" للتواصل الاجتماعي، إيلون ماسك، على المستخدمين التصويت لصالح ترامب أو هاريس منذ يوم 21 أغسطس.

وشارك في التصويت أكثر من 5.8 ملايين شخص. وأيد 73.2% منهم ترامب مقابل 26.8% لصالح هاريس.



وكان ماسك قد أعلن تأييده لدونالد ترامب، وأجرى معه مقابلة قبل إطلاق الاستطلاع.

ومن المقرر أن تجري الانتخابات الرئاسية في الولايات المتحدة يوم 5 نوفمبر المقبل.

Since a lot of people have asked, here goes a super unscientific poll …



Who will you vote for?