وزير الخارجية الإيراني الجديد يهدف إلى تحسين العلاقات مع الغرب

يعتزم وزير الخارجية الإيراني الجديد، عباس عراقجي، التقارب مع الغرب في مواجهة العقوبات الدولية والعزلة السياسية.

وقال وزير الخارجية (61 عاما) لوكالة أنباء الطلبة الإيرانية الرسمية (إسنا) بعد أن تم تأكيد تعيينه في منصبه، إن وزارته ستسعى إلى "التغلب على التوترات مع واشنطن، واستعادة العلاقات مع الدول الأوروبية".

ومع ذلك، دعا عراقجي الغرب إلى التخلي عن "موقفه العدائي"، للعمل على تنشيط اتفاق فيينا النووي لعام 2015.

جدير بالذكر أن عراقجي عمل سفيرا لدى فنلندا واليابان. ثم شغل لاحقا منصب نائب وزير الخارجية في عهد الرئيس السابق حسن روحاني، ولعب دورا رئيسيا في المفاوضات النووية.