تركيا تتلقى دعوة لحضور اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي غير الرسمي

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

تلقت تركيا دعوة من الاتحاد الأوروبي للمشاركة في الاجتماع غير الرسمي لوزراء خارجية دوله الأعضاء (جيمنيتش)، المقرر عقده بالعاصمة البلجيكية بروكسل في 29 أغسطس الجاري.

أفاد بذلك المتحدث باسم وزارة الخارجية التركية أونجو كتشالي، في تصريح لوكالة أنباء الأناضول التركية، بشأن أخبار تتداولها مصادر بالاتحاد الأوروبي، تفيد بأن أنقرة ستشارك أيضا في المحادثات التي ستعقد على هامش "جيمنيتش".

وقال متحدث الخارجية التركية: "تم النظر بإيجابية إلى هذه الدعوة، وتقييمها باعتبارها مسعى للحوار من قبل الاتحاد الأوروبي".

وأكد أن هذه الدعوة تشير إلى أن الاتحاد الأوروبي يدرك ضرورة تطوير العلاقات مع تركيا في مواجهة التحديات الإقليمية والعالمية، مشددا على ضرورة ألا تقتصر هذه الخطوة الإيجابية على اجتماعات "جيمنيتش".

وأضاف كتشالي: "يجب أن يتم تأسيس تعاوننا وحوارنا مع الاتحاد الأوروبي في جميع المجالات على أساس مستمر ومنهجي وتعزيزه بطريقة مستدامة ويمكن التنبؤ بها، من أجل إحراز تقدم في العلاقات".

وأردف: "من الضروري البدء فورا بمفاوضات تحديث الاتحاد الجمركي، وتنشيط عملية انضمام تركيا للاتحاد، وتحرير التأشيرات عن المواطنين الأتراك، وإحياء آليات الحوار المنظمة".

وتابع: "سيتم اتخاذ خطوات ملموسة بشأن قضايا رئيسية مثل تفعيل الحوارات المنتظمة رفيعة المستوى، خاصة في المجالات التي تتطلب تعاونا وثيقا مثل السياسة والاقتصاد والنقل والطاقة"، وفق كتشالي.

وتهدف اجتماعات "جيمنيتش" إلى توفير بيئة غير رسمية لوزراء خارجية الاتحاد الأوروبي من أجل تبادل وجهات النظر بحرية بشأن القضايا الدولية الراهنة.

كما أنها تساعد على تطوير وجهات نظر واستراتيجيات مشتركة بين الدول الأعضاء من خلال تنسيق السياسة الخارجية واستراتيجيات الأمن للاتحاد الأوروبي، وتوفر منصة بالغة الأهمية لتحديد وتنفيذ أهداف السياسة الخارجية المشتركة للتكتل.