أكد سامح فوزي، الكاتب وكبير باحثين بمكتبة الاسكندرية، أن مسار العائلة المقدسة يحظى باهتمام الدولة المصرية، وتحمل المحطات التي مرت بها إمكانية إقامة صناعات تراثية وابداعية تحقق التنمية المستدامة للجيل الحالي والأجيال القادمة.

وأضاف فوزي: خبرة التعايش الإسلامي المسيحي في مصر بعيدة الجذور، وتقوم علي حوار الحياة اليومية دون انعزال أو تقوقع، وأن نظرة سريعة إلى دول المنطقة تكشف أن مصر هي الدولة التي استطاعت أن تحافظ علي التعددية الدينية رغم كل التحديات ومن يزور كنيسة ابي سرجة في مصر القديمة، التي تحوي المغارة التي مكثت بها العائلة المقدسة، يري علي مقربة منها كنائس قديمة، وأديرة راهبات، وجامع عمرو بن العاص، ومعبد بن عزرا، وهو مشهد يندر أن يوجد في أي مكان من العالم.

* التنوع الديني أحد ركائز المواطنة

وتابع قائلا إن تعزيز التنوع الديني هو أحد ركائز المواطنة، ويمثل الحفاظ علي التعددية الدينية في جوهره حفاظا على الدولة.

وجاءت تصريحات فوزي خلال الندوة التي عقدت علي هامش معرض رحلة العائلة المقدسة في لقاء ريميني الدولي الذي يعقد حاليا في مدينة ريميني الايطاليةع تحت شعار "إن لم نكن نبحث عن الجوهر فعم نبحث؟".

وقال فوزي إن الإقبال الواسع من المشاركين على تفقد معرض زيارة العائلة المقدسة يؤكد تطلع الإنسان إلى الحياة الروحية في عالم مليء بالمادية، والنزعة الاستهلاكية، والتحديات الاخلاقية.

وأشار إلى أن السيدة العذراء مريم تحتل مكانة كبيرة في قلوب المصريين جميعا، ويشارك آلاف المسلمين أسوة بالاقباط في الاحتفال بعيدها هذه الأيام.

ويعد لقاء ريميني ملتقى ثقافي عالمي ضخم، يعقد كل عام في الفترة من 20 إلى 24 اغسطس منذ نحو 45 عام، ويحظي بدعم الفاتيكان والدولة الايطالية، ويحضره كبار المسئولين الايطاليين، ويتحدثون في ندواته، كما يشارك فيه كبار الشخصيات الدولية من أوروبا وخارجها ويزوره قرابة مليون شخص.

* معرض عن زيارة العائلة المقدسة إلى مصر

وقد أقام لقاء ريميني هذا العام معرضا عن زيارة العائلة المقدسة إلى مصر في أحد المواقع المتميزة فيه، وذلك بالتعاون مع المركز الثقافي القبطي الارثوذكسي، وشهد حضورا مكثفا من الجمهور، وكبار الشخصيات العامة التي زارت لقاء ريميني هذا العام.

ويتسم المعرض بالذوق الفني الرفيع، حيث حرص على تقديم مسار العائلة المقدسة في محطاته الأساسية من خلال الايقونات، وشاشات عرض، والأشكال المجسمة التي تعكس تنوع البيئة المصرية التي مرت بها العائلة المقدسة من وادي النيل، والصحراء، والجبال، والإقامة في المغارة.

و أعرب العديد من الزوار عن رغبتهم في زيارة مسار العائلة المقدسة، التي لم يكونوا علي علم به.

وأشرف علي إعداد المعرض الدكتور وائل فاروق أستاذ الأدب العربي بالجامعة الكاثوليكية في ميلانو، وعضو مجلس إدارة لقاء ريميني.

* 450 شخصية تشارك في لقاء ريميني

ويشارك هذا العام 450 شخصية مهمة من داخل وخارج ايطاليا. وافتتح لقاء ريميني بكلمة بعث بها الرئيس الايطالي، وأخرى من بابا الفاتيكان، وشارك عدد من الوزراء الإيطاليين في اللقاء من بينهم وزراء الخارجية والداخلية والزراعة والنقل والثقافة والاقتصاد، فضلا عن روبينا نبانجا رئيسة وزراء اوغندا، وضم لقاء ريميني 140 فاعلية ما بين ندوة، ومائدة مستديرة لمناقشة قضايا متنوعة ثقافية وانسانية.

واستقبل الأنبا ارميا رئيس المركز الثقافي القبطي الارثوذكسي كبار الشخصيات العامة والدينية التي زارت المعرض. وسوف يتحدث في إحدى الندوات العامة للقاء ريميني الذي يستمر حتى السبت المقبل.