بوتين يتهم أوكرانيا بمحاولة شن هجوم نووي

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اتهم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أوكرانيا، اليوم الخميس، بمحاولة شن هجوم على محطة كورسك للطاقة النووية، دون أن يقدم أدلة على ذلك.

وأدلى بوتين بهذه التعليقات خلال اجتماع في موسكو تناول الوضع في منطقة كورسك الحدودية، حيث تشن القوات الأوكرانية هجوما مضادا منذ نحو أسبوعين.

ونقلت وكالة الأنباء الرسمية الروسية (تاس) عن بوتين قوله إن "العدو حاول تنفيذ ضربات على محطة الطاقة النووية اليوم".

وأضاف بوتين أن الوكالة الدولية للطاقة الذرية أُبلغت بالحادث وتستعد لإرسال بعثة إلى كورسك.

وتقع محطة الطاقة النووية في بلدة كورتشاتوف على بعد حوالي 30 كيلومترا من أبعد توغل أوكراني داخل الأراضي الروسية.

ومن غير الواضح حاليا ما إذا كانت المحطة تمثل هدفا محددا للعمليات الأوكرانية. ورغم ذلك، تم تعزيز الإجراءات الأمنية في المحطة بشكل كبير.

وأكد متحدث باسم رافائيل جروسي المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية أن هناك زيارة مقررة لمحطة كورسك للطاقة النووية الأسبوع القادم.

ونقلت صحيفة فاينانشال تايمز عن جروسي قوله إن محطة الطاقة النووية تقع ضمن مدى مواقع المدفعية الأوكرانية وهو ما يشكل "مصدر قلق خاص".