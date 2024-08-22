طارق حامد: رفضت 10 أضعاف راتبي من بيراميدز للبقاء مع الزمالك

كشف طارق حامد، نجم الزمالك السابق ومتوسط ميدان ضمك السعودي، أنه رفض الانضمام لصفوف بيراميدز، أثناء فترة تواجده مع الزمالك.

وقال طارق حامد في تصريحات تلفزيونية عبر قناة «بي إن سبورتس» الإخبارية : «رفضت الرحيل إلى بيراميدز رغم أن مرتضى منصور رئيس الزمالك السابق، تحدث عني بشكل سلبي لإجباري على مغادرة الزمالك».

وأضاف: «دائمًا أحترم الجميع وأحترم رئيس الزمالك بحكم منصبه، ولكن يجب أن يكون الاحترام متبادلاً، وكنت أتعامل بشكل جيد بحكم حبي للزمالك، ومرتضى منصور أكد لي في مكالمة هاتفية أنه لا يريد بقائي، ويوافق على رحيلي».

وتابع: «بعد تصريحات مرتضى منصور قام تركي آل الشيخ مالك نادي بيراميدز آنذاك، بالتواصل معي شخصيًا، وقدم لي عرضًا يساوي 10 أضعاف راتبي مع الزمالك، لكني وجهت الشكر له وطالبته بمساعدتي على البقاء مع الزمالك».

وأردف: «تركي آل الشيخ وعدني بحل الأمر، وبالفعل تمسكت في بقائي مع الفريق، رغم محاولات الإدارة لإقناعي بالرحيل، حتى وصل الأمر أن مرتضى منصور اتهمني بإفساد الفريق».

وأتم: «أرى أن الأمور المالية ليست الحافز للاعب كرة القدم، ولكن الجمهور هو الداعم المعنوي دائمًا، ويجعلك تقدم أفضل مستوى».