توقف شحنات النفط الروسي مجددا إلى المجر وسلوفاكيا بعد هجوم جديد

توقفت مجددا شحنات النفط الخام الروسي إلى المجر وسلوفاكيا عبر خط أنابيب دروجبا، بعد يومين فقط من استئناف التدفق عقب هجمات شنتها المسيرات الأوكرانية.

وقال وزير الخارجية المجري بيتر سيارتو في منشور عبر فيسبوك إن ثالث هجوم على البنية التحتية لخط الأنابيب على الحدود الروسية البيلاروسية أوقف تدفق النفط الخام إلى المجر.

وقالت وزيرة الاقتصاد السلوفاكي دينسيا ساكوفا عبر فيسبوك في وقت متأخر أمس الخميس، إن شحنات النفط إلى بلادها عبر خط أنابيب دروجبا سوف تتوقف قريبا، بحسب ما نقلته وكالة بلومبرج للأنباء.

وقبل أحدث هجوم، قصفت المسيرات الأوكرانية شبكة خط أنابيب دروجبا مرتين الأسبوع الماضي، وتم استئناف التدفق في وقت متأخر من الثلاثاء. ويحمل خط الأنابيب الخام الروسي إلى المجر وسلوفاكيا والنفط الكازاخي إلى ألمانيا.

ووفق حسابات بلومبرج، يبلغ متوسط التدفق إلى المجر وسلوفاكيا عبر دروجبا نحو 220 ألف برميل في اليوم في المجمل في النصف الأول من العام الجاري.

وتعد المجر مشتريا رئيسيا للنفط الروسي فيما توسع الحكومة المجرية الصديقة للكرملين عقودها النفطية مع موسكو منذ الغزو الروسي الشامل لأوكرانيا.

ولم تؤكد روسيا رسميا الهجوم ولكن قنوات التليجرام الروسية والأوكرانية نشرت مقطع فيديو لحريق في محطة أونيتشا لضخ النفط في منطقة بريانسك الروسية.

ولم يتسن التحقق من ذلك بشكل مستقل.