السجن 4 أعوام لسائق «توكتوك» و3 لزوجته لسرقتهما تليفزيون في الإسكندرية

عاقبت، محكمة جنايات الإسكندرية برئاسة المستشار عوض محمد خليفة، اليوم الأحد، سائق توكتوك يدعى «أ.ع.ع» بالسجن 4 أعوام، والسجن 3 أعوام لربة منزل تدعى «د.ع.ع»، لاتهامهما بالشروع في سرقة تلفزيون، وذلك القضية رقم 5307 لسنة 2019 جنايات قسم شرطة ثانِ الرمل.

تعود وقائع القضية إلى تلقى مساعد وزير الداخلية ومدير أمن الإسكندرية إخطارًا من مأمور قسم شرطة ثانِ الرمل؛ يفيد القبض على سائق، وربة منزل، أثناء قيامهما بسرقة تلفزيون في نطاق دائرة القسم.

توصلت تحريات المباحث إلى أنه وحال عودة المجني عليه برفقته زوجته إلى الشقة محل سكنهما، شاهد المتهم الأول يحمل تلفزيون وعند مشاهدة باب الشقة وجد أنه مكسور فاستغاث بالجيران وامسكوا به لدى وصوله إلى الـ«توكتوك» الذي ترابط المتهمة الثانية بداخله، فتمكنوا من الإمساك به وطلبوا لهما الشرطة.

وعقب تفتيش المتهمين عثر بحوزة المتهم الأول على 23 لفافة من مخدر الهيروين، وبعرضهم على النيابة العامة قررت إحالتهم إلى محكمة جنايات الإسكندرية التي أصدرت حكمها المقدم، بعضوية المستشارين محمد جمال شاور، ووائل حسن الشربيني، وأمانة سر محمد صالح.