8 آلاف نمساوي يتظاهرون بوسط فيينا ضد إعادة انتخاب أحزاب اليمين

تظاهر 8 آلاف نمساوي بوسط العاصمة (فيينا) اليوم السبت ضد عودة الائتلاف الحكومي اليميني السابق المكون من حزبي الشعب والحرية وذلك قبل أسبوع واحد من انطلاق الانتخابات البرلمانية المبكرة في البلاد يوم 29 سبتمبر الجاري.

وقال منظمو المظاهرة اليوم إن المشاركين ينتمون إلى أحزاب يسارية مثل الحزب الاشتراكي وحزب الخضر إلى جانب المنظمات غير الحكومية وجابت المظاهرة شوارع وميادين رئيسية في وسط فيينا.

فيما قال متحدث باسم الشرطة إن المظاهرة كانت هادئة ولم يتخللها أي أعمال عنف أو حوادث.

واتهم المتظاهرون الحزبين في الائتلاف الحكومي السابق بإهمال قضية تغير المناخ وإخضاع قضايا البيئة للمصالح الاقتصادية، كما اتهموا أحزاب اليمين بعدم الجدية في علاج الفقر وعدم العمل على تحسين المستويات المعيشية وإهمال الأبعاد الاجتماعية في السياسة.

كما رفض المتظاهرون زيادة الأعباء على اللاجئين تحت مزاعم الإرهاب، كما شددوا على ضرورة عدم عودة وزير الداخلية السابق هيربرت كيكل إلى منصبه بسبب سياساته العنيفة ضد الأجانب.