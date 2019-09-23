 موسى مصطفى موسى: معندناش حاجة تخوفنا.. شوفنا إنجازات الرئيس والدولة - بوابة الشروق
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موسى مصطفى موسى: معندناش حاجة تخوفنا.. شوفنا إنجازات الرئيس والدولة

محمد عبد الجليل
نشر فى : الأحد 22 سبتمبر 2019 - 11:51 م | آخر تحديث : الأحد 22 سبتمبر 2019 - 11:51 م

علق موسى مصطفى موسى، رئيس حزب الغد، والمرشح الرئاسي السابق، على دعوات التظاهر في يوم الجمعة الماضي، قائلًا: "إحنا كلنا راهنا على الشعب المصري، والرئيس راهن عليه، سافر وكمل مهامه في الأمم المتحدة".

وأضاف خلال لقائه مع برنامج "على مسؤوليتي"، المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، مساء اليوم الأحد: "مصر عندها شعب واعي وفاهم وبيقدر الظروف اللي في البلد، عندنا مشاكل في البلد من ناحية الدخول، لكن دي بتتحل".
وتابع: "أنا بوجه شكري للشعب المصري لأنه رافض ينزل ومعملش حاجة، بدليل هو فين النزول؟ شوية ناس بتعمل شعب؟ إحنا معندناش حاجة تخوفنا، شوفنا إنجازات الرئيس والدولة وبنكمل في هذا المشوار".

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