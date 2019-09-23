علق موسى مصطفى موسى، رئيس حزب الغد، والمرشح الرئاسي السابق، على دعوات التظاهر في يوم الجمعة الماضي، قائلًا: "إحنا كلنا راهنا على الشعب المصري، والرئيس راهن عليه، سافر وكمل مهامه في الأمم المتحدة".

وأضاف خلال لقائه مع برنامج "على مسؤوليتي"، المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، مساء اليوم الأحد: "مصر عندها شعب واعي وفاهم وبيقدر الظروف اللي في البلد، عندنا مشاكل في البلد من ناحية الدخول، لكن دي بتتحل".

وتابع: "أنا بوجه شكري للشعب المصري لأنه رافض ينزل ومعملش حاجة، بدليل هو فين النزول؟ شوية ناس بتعمل شعب؟ إحنا معندناش حاجة تخوفنا، شوفنا إنجازات الرئيس والدولة وبنكمل في هذا المشوار".