اعتقال 179 شخصا بأمريكا وأوروبا في عملية مشتركة ضد الدارك ويب

أعلنت الولايات المتحدة وأوروبا، اليوم الثلاثاء، اعتقال 179 من المشتبه بهم، في إطار عملية منسقة تستهدف الأفراد على شبكة الإنترنت المظلم.



وأفادت الشرطة الأوروبية "يوروبول" ووزارة العدل الأمريكية، بأن العملية الدولية أدت أيضا إلى ضبط أكثر من 6.5 مليون دولار نقدًا وعملات افتراضية، بالإضافة إلى 500 كيلوجرام من المخدرات مثل الفنتانيل والهيروين والكوكايين وحبوب الهلوسة.



وشهدت الولايات المتحدة اعتقال 121 مشتبهًا بهم، تليها ألمانيا التي شهدت اعتقال 42 شخصًا ثم ثمانية في هولندا وأربعة في بريطانيا وثلاثة في النمسا، ولا تزال العديد من التحقيقات جارية.



ووصفت وزارة العدل الأمريكية العملية المعروفة باسم "ديسرب تور"، بأنها انتصار كبير ضد سوق المخدرات غير الشرعية، والتي انتقلت بشكل متزايد إلى الإنترنت في السنوات الأخيرة.



ويعد الإنترنت المظلم، جزءً من الإنترنت غير مرئي لمحركات البحث، ولا يمكن الوصول إليه إلا من خلال متصفح مجهول يسمى "تور"، وتستخدم الشبكة المظلمة غالبًا لبيع وشراء المخدرات والمواد الإباحية وغيرها من السلع غير المشروعة.